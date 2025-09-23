Landucci: “La Coppa Italia è importante, il Milan deve sempre giocare per fare bene”

Le parole dell’allenatore in seconda del Milan prima della gara di Coppa Italia contro il Lecce

Dopo tre vittorie consecutive in campionato, il Milan torna a pensare alla Coppa Italia, prima del big match di domenica contro il Napoli.

I rossoneri avevano esordito proprio in coppa nella nuova stagione, vincendo la prima sfida contro il Bari per 2-0.

Ora tocca al Lecce a San Siro, col ritorno di Francesco Camarda da avversario.

Prima di questa partita, il vice di Massimiliano Allegri, Marco Landucci, ha parlato ai microfoni di SportMediaet. Di seguito le sue parole

Milan, Landucci: “Sorpreso del gruppo che abbiamo”

Landucci ha parlato proprio della Coppa Italia e degli obiettivi della società: “Quest’anno abbiamo il campionato e la Coppa Italia che per noi è molto importante. Il Milan quando deve scendere in campo deve avere l’obiettivo di fare sempre bene. Anche stasera non sarà facile perché di partite facili nel calcio non ci sono, sappiamo che dobbiamo sudare“.

Per poi parlare più generale dell’inizio di stagione: “Sono rimasto sorpreso in maniera piacevole del gruppo che abbiamo trovato, si sono messi subito a disposizione e abbiamo creato un buon feeling tra staff e ragazzi. C’è un bel clima nello spogliatoio, ci sono tutti i presupposti per far bene. Siamo all’inizio, bisogna essere umili e rispettosi di tutti“.