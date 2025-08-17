Marco Landucci, allenatore in seconda del Milan, ha parlato dopo la partita di Coppa Italia contro il Bari.

Primo impegno ufficiale per il Milan, che batte il Bari nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia grazie ai gol di Rafa Leão, uscito poi per infortunio dopo pochi minuti, e di Christian Pulisic.

Vittoria che manda i rossoneri ai sedicesimi di finale, dove affronteranno il Lecce di Eusebio Di Francesco.

Dopo la partita, Marco Landucci, in panchina per la squalifica di Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni di Mediaset per analizzare il match.

Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Landucci

Landucci ha esordito: “Abbiamo avuto un buon atteggiamento, la squadra ha interpretato bene quello che dovevamo fare. Abbiamo sbagliato forse qualcosa di troppo nel primo tempo. Leao? Non so come stia, ha avuto un fastidio. Vediamo nei prossimi giorni la diagnosi. Allegri sarà contento di alcune cose, di altre un po’ meno, ma lo conosco“.

Poi, ha continuato: “A seconda delle situazioni valuteremo il modulo da utilizzare. Il Bari era molto stretto, quindi abbiamo cercato di allargare il campo cambiando gioco. Questa era l’idea. C’è da migliorare, ci hanno tirato un po’ troppe volte in porta e questo non ci piace”.

Infine, ha concluso: “A Loftus-Cheek piace il contatto fisico, ma ha fatto una buona partita. Gimenez? Di mercato non parlo, Santi è un giocatore importante. È entrato bene, ha fatto anche un assist. Sta facendo bene e siamo contenti di lui e dell’atteggiamento della squadra. Dobbiamo fare dei risultati, ma ci sono dei buoni punti di partenza. Da domani pensiamo alla Cremonese, questa squadra deve pensare partita per partita”.