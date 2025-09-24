Esordio da titolare in campionato amaro per Tariq Lamptey: lesione del legamento crociato anteriore per il giocatore della Fiorentina.

Brutte notizie per la Fiorentina e per i suoi tifosi: Tariq Lamptey, esterno inglese arrivato in estate dal mercato, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Il giocatore si era infortunato durante la partita di domenica 21 settembre contro il Como. A partire da lunedì 22 settembre, Lamptey è stato sottoposto a una serie di accertamenti clinici e strumentali, sia statici che dinamici, per consentire una diagnosi precisa dell’entità dell’infortunio.

L’intervento ha evidenziato una lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rendendo indispensabile la ricostruzione chirurgica del legamento. L’operazione è perfettamente riuscita e, nelle prossime ore, Lamptey farà rientro a Firenze per iniziare il percorso di riabilitazione previsto.

La Fiorentina perderà il giocatore sicuramente fino a gennaio, quando il giocatore dovrebbe poter rientrare in gruppo.

Il comunicato della Fiorentina su Lamptey

La Fiorentina perde Tariq Lamptey per un periodo prolungato: brutte notizie per Stefano Pioli, che perde duttilità sulle corsie almeno fino a gennaio.

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Tariq Lamptey è stato sottoposto, a partire da lunedì 22 settembre, ad una serie di accertamenti clinici e strumentali sia statici che dinamici al fine di effettuare la diagnosi a seguito dell’infortunio occorso durante la partita Fiorentina – Como di domenica 21 settembre” comunica la squadra viola.

Conclude: “Visto il quadro clinico complesso, nella mattinata di oggi, è stata effettuata un’ artroscopia diagnostica dal Prof. Mariani. L’intervento ha evidenziato una lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La tipologia di lesione ha reso, comunque, necessario l’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore, che è perfettamente riuscito. Il calciatore nelle prossime ore farà rientro a Firenze per iniziare il percorso riabilitativo stabilito”.