Il Barcellona perde di nuovo Lamine Yamal: il classe 2007 si ferma ancora per infortunio dopo la sfida col PSG

Era appena rientrato a disposizione di Hans-Dieter Flick, ma Lamine Yamal è costretto di nuovo a fermarsi per infortunio.

Il classe 2007, infatti, ha rimediato un problema all’inguine nella partita di UEFA Champions League giocata e persa contro il PSG nella seconda giornata della League Phase.

Il Barcellona, così, dovrà rinunciare alla propria stella per la prossima sfida di campionato contro il Siviglia e lo stesso attaccante non potrà rispondere alla chiamata della Spagna. Il rientro di Lamine Yamal è fissato per 2-3 settimane.

In questo avvio di stagione, il classe 2007 ha già saltato tre partite de LaLiga e una di UEFA Champions League per infortunio. In campionato ha giocato quattro partite, segnando due gol e fornendo due assist. Era appena rientrato a disposizione nell’ultimo turno contro la Real Sociedad, con un assist vincente per la rete di Robert Lewandowski. In UEFA Champions League, invece, Lamine Yamal aveva saltato Barcellona-Newcastle United per infortunio, mentre lo scorso primo ottobre aveva giocato tutti i novanta minuti contro il PSG.

Barcellona, infortunio per Lamine Yamal: il comunicato

È stato il Barcellona a rendere noto l’infortunio del secondo classificato al Pallone d’Oro con un comunicato ufficiale: “Il problema all’inguine di Lamine Yamal si è ripresentato dopo la partita contro il PSG. Il giocatore salterà la partita contro il Siviglia e i suoi tempi di recupero sono stimati in 2-3 settimane. Il numero 10 del Barcellona ha collezionato cinque presenze in questa stagione con il Barcellona, ​​quattro in campionato e una in Champions League, segnando due gol e fornendo tre assist. Il problema all’inguine gli ha fatto perdere quattro partite in questa stagione”.

Alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali, quindi, Hans-Dieter Flick potrebbe riavere a disposizione Lamine Yamal.