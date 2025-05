Barcellona, che numeri per Lamine Yamal: meglio di Messi e Cristiano Ronaldo

I numeri impressionanti dell’ancora minorenne Lamine Yamal: meglio di Messi e Cristiano Ronaldo.

Contro l’Inter nell’andata della semifinale di Champions League si è visto ancora una volta il talento di Lamine Yamal.

La stella diciassettenne del Barcellona sul punteggio di 0-2 per i nerazzurri si è preso la squadra sulle spalle segnando la rete che ha accorciato le distanze e solo una traversa gli ha negato la doppietta.

Prima Inzaghi e poi Bastoni nel post partita hanno elogiato le qualità dell’esterno del Barcellona. “Mai visto uno come lui negli ultimi 9 anni”, ha dichiarato l’allenatore italiano.

I numeri parlano chiaro: Lamine Yamal a 17 anni sta giocando e segnando di più di Cristiano Ronaldo e Leo Messi.

Meglio di CR7 e Messi

Che Lamine Yamal abbia tutte le carte per essere un talento generazionale è chiaro ormai a tutti e il confronto è inevitabile con quello che alla sua età avevano fatto Messi e Ronaldo.

Lo spagnolo ha fatto meglio, per ora, ma di tanto. Sono 22 i gol e 33 gli assist in 100 presenze per il calciatore del Barcellona. Messi alla stessa età aveva giocato appena 9 partite segnando solo una rete. Un po’ meglio Ronaldo, con 5 gol e 4 assist in 19 presenze. Tutti numeri lontani comunque da Yamal.