Lamine Yamal non firmerà più autografi: vuole monetizzare la sua firma

Lamine Yamal dice stop agli autografi: in arrivo un accordo commerciale per il merchandising firmato

Lamine Yamal è sulla bocca di tutti ed è indubbiamente l’astro nascente del calcio mondiale. O forse, è già un top player affermato, considerati i suoi numeri e la seconda posizione al pallone d’oro a soli 18 anni.

Recentemente, il 10 blaugrana è sempre più al centro dell’attenzione non solo per le sue prestazioni in campo, ma anche per il suo crescente valore commerciale.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il giovane talento è in trattativa con una piattaforma specializzata nella vendita di prodotti autografati da atleti di fama mondiale.

Per valorizzare economicamente la sua firma, il team che gestisce l’immagine del giocatore ha deciso quindi di limitarne la diffusione. Da qui la scelta di interrompere la concessione di autografi ai fan, pur continuando a posare con loro per numerosissime foto. Anche il Barcellona si è adeguato, diminuendo le firme di Yamal solo per esigenze ufficiali contrattuali.

La strategia di Lamine Yamal: basta autografi

La strategic commerciale, dunque, è chiara. Rendere la firma di Yamal un elemento raro e quindi più prezioso. Come riporta Mundo Deportivo, infatti, l’accordo è ancora in fase di definizione, ma prevede la distribuzione di maglie, scarpe e altri prodotti autografati, acquistabili solo tramite canali ufficiali.

Una scelta che ricalca il modello già adottato da anni in ambito NBA, dove la gestione degli autografi è parte integrante della valorizzazione dei brand personali degli atleti. Il club catalano ha accolto la decisione, mentre l’entourage del giocatore lavora per finalizzare l’intesa al più presto. Intanto, però, niente firme a meno che non siano strettamente necessarie.