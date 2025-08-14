Erik Lamela si ritira dal calcio giocato: l’argentino sarà il vice di Matías Almeyda al Siviglia

“Ora sì, è ufficiale. Di comune accordo con il club AEK Atene abbiamo deciso di terminare il mio contratto e terminare al meglio!“.

E ancora: “Prendo dei bei ricordi. Grazie ai miei colleghi e a tutti i lavoratori del club. È stato un onore condividere con voi“. Con queste parole, Erik Lamela saluta Atene, la Grecia e il calcio giocato.

Gli inizi in Argentina con il River Plate, l’arrivo in Europa grazie alla Roma e poi l’esperienza in Premier con la maglia del Tottenham. Tre anni al Siviglia e uno all’AEK Atene. Ora, all’età di 33 anni, il calciatore argentino lascia il calcio giocato.

Lamela ha trovato subito un nuovo ruolo, sempre nel calcio: sarà il vice allenatore di Matías Almeyda al Siviglia, dove ha trascorso la sua carriera dal 2021 al 2024.