LaLiga denuncia il Manchester City: “Siamo convinti delle irregolarità in bilancio”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, denuncia il Manchester City per presunte irregolarità nei bilanci.

Nuovo capitolo nella battaglia tra LaLiga e i club sostenuti da capitali statali. A margine dell’evento Financial Times Business of Football Summit, il presidente della lega spagnola, Javier Tebas, ha annunciato di aver denunciato il Manchester City, denunciando il club inglese per presunte irregolarità nei bilanci.

Secondo Tebas, il City avrebbe creato una struttura finanziaria per eludere le regole, trasferendo le perdite su aziende esterne al City Football Group.

“Il Manchester City trucca i bilanci. Lo abbiamo denunciato all’Unione Europea. Siamo convinti abbiano una struttura che elude le regole, con molte aziende al di fuori della loro struttura ufficiale, dove spostano le spese. Queste aziende accumulano perdite, ma il club stesso no” ha dichiarato Tebas.

La Commissione Europea ha confermato di aver ricevuto la denuncia, dichiarando che esiste la possibilità di esaminare informazioni su eventuali sovvenzioni estere che possano distorcere il mercato, anche nel settore sportivo.

Tebas denuncia il Manchester City

Non è la prima volta che LaLiga si scaglia contro un club sostenuto da fondi statali. Nell’agosto del 2023, aveva già presentato un’azione simile contro il Paris Saint-Germain, accusandolo di violare le regole del fair play finanziario.

Tebas ne è convinto: “Abbiamo presentato una denuncia contro il Manchester City all’Unione Europea, supportata da dati e cifre concreti. È fondamentale che tutti i club rispettino le stesse regole di trasparenza e governance, sia dal punto di vista sportivo che finanziario. Siamo convinti che il City abbia spostato le proprie perdite su aziende esterne che non fanno ufficialmente parte del City Football Group“.

Arriva anche la risposta della Commissione Europea: “Confermiamo di aver ricevuto la denuncia presentata da LaLiga. Esiste la possibilità di esaminare le informazioni riguardanti eventuali sovvenzioni estere che possano alterare la concorrenza nel mercato interno, indipendentemente dal settore economico, incluso quello sportivo”.