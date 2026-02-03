Perché il Como ha scelto Lahdo? Il motivo spiegato dai dati

Con l’aiuto dei dati di Hudl Statsbomb abbiamo analizzato le prestazioni di Adrian Lahdo, nuovo centrocampista del Como

Un arrivo last-minute per il Como. Nell’ultimo giorno di mercato, infatti, il club ha perfezionato l’arrivo di Adrian Lahdo, anticipando anche la concorrenza del Chelsea per regalare a Cesc Fabregas il centrocampista protagonista con la Svezia U19.

Un’operazione commentata così dal ds Ludi ai microfoni di Sky Sport: “Un centrocampista completo, di grande talento e ci completa per caratteristiche. Si tratta di un box to box, che secondo noi è allineato rispetto allo stile di Fabregas. Ci vorrà tempo per adattarsi, ma il nostro ambiente gli permetterà di farlo molto velocemente“.

I dati forniti da Hudl Statsbomb confermano le parole del direttore sportivo del Como. Nonostante la giovane età, infatti, il classe 2007 supera la media del campionato per praticamente tutti i parametri fisici e quelli offensivi, rendendolo un giocatore estremamente dinamico e influente sia nella fase difensiva che in quella d’attacco.

Il dettaglio più impressionante, forse, è però un altro. Lahdo è infatti nell’1% dei centrocampisti dell’Allsvenskan per qualità dei passaggi che portano a un tiro, candidando lo svedese a diventare una risorsa importante anche nella creazione di gioco, grazie alla sua visione. Inoltre, i dati evidenziano come il classe 2007 sia abile nel superare l’uomo e trasportare in avanti il pallone, rompendo le linee avversarie in conduzione.

Como, le caratteristiche di Lahdo spiegate dai dati

Come detto, Lahdo può essere un’opzione importante per Fabregas non solo in fase offensiva, ma anche in quella difensiva. I dati mostrano infatti che lo svedese svolge un ruolo importante anche nel pressing, recuperando anche molti palloni (circa 4.74 per match).

Nonostante la giovane età, con i 18 anni festeggiati solo il 26 dicembre scorso, il classe 2007 ha già collezionato 19 presenze con l’Hammarby, segnando due gol e servendo tre assist. In stagione ha anche debuttato in un match internazionale, contro il Charleroi nell’andata del secondo turno preliminare di Conference League.

Fabregas, cosa ti porta Lahdo?

Un altro elemento interessante che emerge dai dati raccolti da Hudl Statsbomb riguarda l’On-Ball Value (OBV), cioè la misura di quanto ogni azione del giocatore sposta la probabilità della sua squadra di segnare. Anche in questo aspetto, Lahdo supera la media del campionato, a ulteriore conferma di come sia un giocatore tecnico e di visione, in attesa di capire come evolverà il suo modo di giocare dopo l’arrivo in Serie A.

Nel complesso, nell’ultimo giorno di mercato – come anticipato dal ds Ludi a Sky Sport – il Como è riuscito a regalare a Fabregas un centrocampista moderno e totale, utile sia in fase offensiva che difensiva.