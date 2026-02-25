Federico La Penna torna in campo poche settimane dopo Inter-Juventus: l’arbitro è stato designato per Sudtirol-Venezia

Federico La Penna torna in campo meno di due settimane dopo Inter-Juventus. L’arbitro della Sezione di Roma 1, al centro delle polemiche dopo la discussa espulsione di Kalulu nel derby d’Italia, è stato infatti designato per Sudtirol-Venezia, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B.

Si tratta della terza uscita in Serie B per La Penna in questa stagione. Le altre due erano arrivate in Sudtirol-Palermo e in Monza-Spezia, rispettivamente alla terza e all’undicesima giornata.

A queste si aggiungono le undici designazioni in Serie A, da Inter-Torino fino al già citato Inter-Juventus.