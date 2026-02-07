LaLiga, Rayo Vallecano-Real Oviedo rinviata a causa delle condizioni del campo
Rayo Vallecano-Real Oviedo è stata rinviata dalla Liga a data da destinarsi a causa delle gravi condizioni del campo di gioco
Rayo Vallecano-Real Oviedo non si giocherà oggi. Il match di apertura del sabato de LaLiga è stato rinviato a data da destinarsi. Il motivo? Le gravi condizioni del campo di gioco su cui si sarebbe dovuto disputare il match, ritenute pericolose per la salute dei giocatori.
A denunciare la situazione sono stati proprio i giocatori e lo staff tecnico del Rayo, portando così al rinvio da parte de LaLiga del match inizialmente in programma alle ore 14:00 di oggi, sabato 7 febbraio 2026.
Nel comunicato viene sottolineato proprio questo, ovvero che il campo non presenta attualmente le condizioni adeguate per lo svolgimento della partita in tutta sicurezza.
Non sarà l’unico match di giornata a non disputarsi. Anche Siviglia-Girona non si giocherà oggi, ma in questa circostanza per motivi di sicurezza.