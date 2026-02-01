La Fiorentina avanza per Zappa: offerto un prestito con obbligo alla salvezza
Con l’allontanamento del Napoli, la Fiorentina avanza per Gabriele Zappa: offerta in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza
La Fiorentina continua a muoversi sul calciomercato: la società viola si avvicina a Gabriele Zappa per la corsia di destra.
Individuato come il profilo ideale per duttilità tattica e conoscenza del campionato, il terzino classe ’99 del Cagliari è ritenuto importante per dare un’alternativa in più a Paolo Vanoli.
Con il Napoli che si allontana, dato l’infortunio meno grave del previsto di Giovanni Di Lorenzo, i contatti con il club rossoblù si sono intensificati nelle ultime ore. Il capitano azzurro, infatti, starà lontano dal campo dalle 4 alle 6 settimane.
L’offerta è sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. L’obbligo di riscatto scatterà in caso di salvezza della Fiorentina. Resta da attendere la decisione del Cagliari.