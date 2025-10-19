Leao risponde ai rimproveri con una doppietta e porta in vetta il Milan

Nella serata in cui Pioli è tornato a San Siro la scena se la (ri)prende Rafa Leao: doppietta decisiva per battere la Fiorentina e portare il Milan in testa alla classifica

Ma quanto può essere strano e beffardo, a volte, il destino. Stefano Pioli aveva chiesto un regalo per le sue 500 panchine in Serie A, per il suo 60esimo compleanno e – forse più di tutto – per il suo ritorno a San Siro. Invece, a rovinargli la festa è stato proprio uno dei suoi “figli calcistici”: Rafa Leao.

Il portoghese, dopo i rimproveri di Allegri post Juventus, ha risposto nel modo che conosce meglio: con una doppietta e con tante giocate di qualità. È lui a prendersi per mano il Milan in una serata dal sapore speciale. Non solo per il ritorno di Pioli, ma anche per le difficoltà che la sosta per le Nazionali aveva lasciato in eredità: infortuni, acciacchi, emergenza.

Eppure, Leao è tornato titolare e ha fatto la differenza. In 155 minuti complessivi, ha già segnato tre gol: uno contro il Bari (in Coppa Italia) e due stasera, di nuovo da titolare. A San Siro il risultato si era sbloccato con Gosens, poi la risposta del portoghese: prima da fuori area, poi il rigore conquistato da Gimenez e trasformato con freddezza.

Il Milan vince, ed è capolista in solitaria. Non accadeva dall’ottobre 2023. E mentre Pioli lascia San Siro con un pizzico d’amaro, Leao ritrova il sorriso. Il calcio, ancora una volta, ha scritto la sua ironia.