Ricorso del Lione contro il trasferimento di Kvaratskhelia dal Napoli al PSG: il motivo

Mossa forte e a sorpresa del Lione che, nella giornata di mercoledì 26 febbraio, ha presentato ricorso alla commissione giuridica della Ligue de Football Professionnel contro il trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia dal Napoli al PSG. Lo riporta L’Equipe.

Il motivo? Secondo il club quest’operazione sarebbe stata resa possibile solo grazie ai finanziamenti del PSG provenienti dal Qatar e contrari quindi alla regola che vieta sussidi esteri.

In particolare, il ricorso riguarda la presenza del georgiano in campo nella sfida tra le due squadre dell’ultima giornata, in cui i parigini hanno vinto 3-2 anche grazie a un assist dell’ex Napoli.

Nel caso in cui il ricorso venisse accolto, secondo gli articoli 556 e 560 del regolamento della Ligue 1, verrebbe rivisto il risultato della partita col PSG che perderebbe, ma al Lione non andrebbero i 3 punti.

La posizione del Lione sul trasferimento di Kvaratskhelia

A dare voce alla posizione del club è stato il presidente stesso John Textor: “Il trasferimento è stato possibile solo grazie ai finanziamenti del club, contrari alle normative che proibiscono i sussidi esteri. L’omologazione del suo contratto e il suo inserimento come nuovo giocatore violano le disposizioni del regolamento amministrativo della LFP“.

Va detto anche che quella del Lione è stata una sorta di risposta al PSG, che prima della partita aveva protestato per il trasferimento di Thiago Almada, poi subentrato nel secondo tempo della gara. In questo caso, alla base della protesta, c’era il fatto che l’argentino sia arrivato in prestito secco dal Botafogo, altro club nella galassia di cui fa parte anche lo stesso Lione.