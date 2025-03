PSG-Liverpool di UEFA Champions League sarà anche la partita di Khvicha Kvaratskhelia: l’ex Napoli avrebbe potuto viverla a parti invertite. Il retroscena di mercato

Alle 21, il PSG di Luis Enrique sfiderà il Liverpool di Arne Slot nell’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League (Clicca qui per le probabili formazioni).

Quella del Parco dei Principi è la partita di Khvicha Kvaratskhelia. L’ex esterno offensivo del Napoli, infatti, sarà uno dei protagonisti della sfida.

E pensare che il georgiano avrebbe potuto vivere questa notte a “parti invertite”.

Il Liverpool, infatti, ci ha provato in maniera importante per Khvicha Kvaratskhelia quando vestiva ancora la maglia del Napoli e prima che il PSG lo acquistasse lo scorso gennaio.

Offerta monstre del Liverpool per Kvaratskhelia: il retroscena

Per raggiungere i quarti di finale di UEFA Champions League, Luis Enrique punterà anche su Khvicha Kvaratskhelia. L’ex Napoli, però, ha rischiato di non giocare questa partita e, anzi, viverla dall’altra parte. Ma facciamo ordine. La scorsa estate, il Liverpool ha provato a strappare Khvicha Kvaratskelia al Napoli. Negli ultimi giorni della finestra estiva di mercato, i Reds hanno messo sul tavolo un’offerta monstre: circa 100 milioni di euro per acquistare il georgiano.

La società inglese, però, aveva intenzione di lasciare per un anno il classe 2001 in prestito al Napoli. Gli azzurri non hanno preso in considerazione la soluzione e hanno deciso di rifiutare la ricca offerta. Khvicha Kvaratskelia è così rimasto al Napoli, vivendo quasi sei mesi con Antonio Conte in panchina. Poi a gennaio è arrivato il PSG, che è riuscito a portarlo in Ligue 1. Ora il georgiano sfiderà quella che sarebbe potuta essere – e non è stata – la sua nuova avventura dopo l’azzurro.