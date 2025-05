PSG, Kvaratskhelia: “Io, Fabian Ruiz e Donnarumma amiamo il Napoli. Inter? So quanto sono forti”

Le parole di Khvicha Kvaratskhelia sulla finale di Champions League, che il PSG giocherà contro l’Inter

Diversi i calciatori della formazione parigina che hanno militato nel campionato italiano di Serie A.

Tra i principali, due ex Napoli che non hanno giocato insieme la stagione del terzo Scudetto, ma che hanno comunque lasciato entrambi un bel ricordo nel cuore dei tifosi azzurri.

Se da una parte c’è Fabian Ruiz, che si è trasferito in Francia nell’estate del 2022, dall’altra c’è il georgiano Kvaratskhelia, passato dagli azzurri all’ombra della Tour Eiffel nell’ultima sessione di calciomercato.

Adesso compagni al PSG, sognano di alzare al cielo la Champions League nella prima finale della carriera che giocheranno il 31 maggio contro l’Inter. Di seguito le dichiarazioni dell’ex Napoli nel Media Day del PSG.

PSG, Kvaratskhelia: “Il Napoli vincerà lo Scudetto. Sull’Inter…”

Invece il georgiano classe 2001 ha dichiarato: “Quando ho firmato non avrei mai immaginato di arrivare in finale di Champions League così in fretta. Sono felice di essere qui e di avere questa opportunità, è come un sogno. Il mio è stato un cammino molto lungo, con molti ostacoli che ho superato. Porterò sempre con me la Georgia, mi ha dato tutto e sono molto orgoglioso di essere orgoglioso. Voglio aiutare il mio paese perchè è difficile per noi arrivare a questi livelli“.

UEFA Champions League (crediti foto: Federico Piovesan)

Poi anche qualche battuta sugli avversari nerazzurri e sul suo Napoli: “Inter? Penso che Luis Enrique non abbia bisogno del mio aiuto, sono più bravi di me. Qualcosa posso dire avendoci giocato spesso, so quanto siano forti. Se ci sarà bisogno di me, dirò qualcosa. Siamo tutti insieme. Io, Fabian Ruiz e Gigio Donnarumma amiamo il Napoli. Penso che vinceranno lo Scudetto e sarà una festa per la gente di Napoli, lo meritano“.