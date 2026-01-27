Non solo l’Udinese su Kumbulla: il difensore piace anche al Torino
Al Torino non basta Tchoca: per rinforzare la difesa i granata seguono anche Kumbulla
In casa Torino la difesa – la peggiore di tutta la Serie A, con 40 gol subiti in 22 partite – continua a preoccupare, e per questo la dirigenza granata sta dedicando questa fase di mercato alla ricerca di nuovi centrali che possano rinforzare il reparto.
Ufficializzato l’arrivo di Tchoca dal Corinthians i granata non si ferma, e puntano ora ad aggiungere nel roster a disposizione di Marco Baroni un altro difensore.
In questo senso piace molto Marash Kumbulla, centrale albanese di proprietà della Roma. Il classe 2000 ha trascorso la prima parte di stagione in prestito al Mallorca, ma potrebbe lasciare il club in questi ultimi giorni di mercato invernale.
E tra le squadre interessate a lui – oltre a Udinese ed Espanyol – c’è anche il Torino: il 25enne, infatti, piace molto al direttore sportivo Petrachi.