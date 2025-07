Como, ufficiale l’arrivo di Nicolas Kühn: il comunicato

Il club italiano ha ufficializzato l’arrivo dell’ala destra classe 2000

Il Como ha ufficializzato l’arrivo di Nicolas Kühn, ala destra classe 2000 del Celtic. Il giocatore, dunque, è pronto a vivere la sua prima esperienza in Italia. Nella stagione 2024/25, il calciatore ha giocato 51 partite e ha messo a segno 21 gol e 15 assist tra campionato e coppe con la maglia degli scozzesi.

Di seguito il comunicato diramato dal Como. “Como, Italia – Il Como 1907 è lieto di confermare l’ingaggio dell’esterno tedesco Nicolás Kühn dal Celtic FC con un contratto fino a giugno 2029. Il 25enne arriva dopo una stagione straordinaria in Scozia, in cui ha realizzato 21 gol e fornito nove assist in tutte le competizioni. Kühn è cresciuto in alcune delle migliori accademie europee — St. Pauli, Hannover 96, RB Lipsia, Ajax e Bayern II — prima di affermarsi al Rapid Vienna e successivamente al Celtic.”

Commentando l’acquisto, Cesc Fàbregas ha dichiarato: “Nico è rapido, tecnico e ha una grande comprensione degli spazi. Porta creatività e intensità — qualità che si adattano perfettamente al nostro stile di gioco. Ci darà qualcosa di diverso in Serie A.”

Sull’arrivo al Como 1907, il giocatore ha rilasciato le sue prime dichiarazioni: “Sono davvero entusiasta di essere qui. Ho avuto una lunga chiacchierata con il mister e non vedo l’ora di scendere in campo, conoscere lo stadio e giocare davanti ai nostri tifosi. La decisione è stata facile: il progetto è ambizioso e voglio farne parte, dando il massimo per aiutare la squadra a crescere e raggiungere obiettivi sempre più importanti. La città è bellissima — sembra un set cinematografico! Sono felice di iniziare questa nuova avventura in un posto così bello.”