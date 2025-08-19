Atalanta, accordo totale con il Lecce per Krstović: siamo alle firme

Accordo totale tra l’Atalanta e il Lecce per Nikola Krstović: 25 milioni di euro più bonus per il cartellino.

È ormai fatta per il trasferimento di Nikola Krstović all’Atalanta. Dopo ore di contatti serrati, i nerazzurri hanno trovato l’intesa definitiva con il Lecce e con l’attaccante montenegrino: manca soltanto l’annuncio ufficiale.

L’operazione si chiude sulla base di 25 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, confermando la volontà della società nerazzurra di puntare forte sul classe 2000, reduce da una stagione in cui ha attirato l’interesse di diversi club.

Per domani mattina sono attese le visite mediche, ultimo passo prima della firma del contratto che legherà Krstović all’Atalanta. Per Ivan Juric si tratta di un rinforzo di primo piano per il reparto offensivo, dopo la partenza di Mateo Retegui.

Con il rientro di Lookman, in attesa di possibili sviluppi, l’Atalanta si assicura il suo principale riferimento offensivo: il Lecce dal canto suo, porta una plusvalenza di circa 21 milioni di euro, dato l’acquisto nel 2023 a 3.9 milioni.