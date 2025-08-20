Atalanta, Krstovic è arrivato a Linate. In corso le visite mediche | FOTO e VIDEO

Ecco Nikola Krstovic per l’Atalanta: l’attaccante montenegrino è arrivato a Linate. Visite a Milano, e poi la firma a Bergamo

Nikola Krstovic è arrivato a Linate. Atalanta e Lecce hanno trovato l’accordo per 25 milioni di euro+10% sulla futura rivendita, come raccontato di ieri.

L’attaccante è successivamente arrivato all’ospedale Galeazzi per le visite mediche, prima della firma del contratto che lo legherà ai nerazzurri.

