Atalanta, a un passo l’arrivo di Krstović: contatti continui per cercare l’intesa
Nikola Krstović è a un passo dall’Atalanta: contatti continui tra club per cercare l’intesa
Procede spedita la trattativa per portare Nikola Krstović all’Atalanta. L’attaccante montenegrino, infatti, è a un passo dal trasferirsi al club bergamasco.
La volontà è quella di chiudere l’operazione in queste ore, anche per evitare di essere superati dalla concorrenza.
La trattativa non è chiusa, ma avanti tutta per arrivare alla fine. La cifra del trasferimento – seppur ancora da definire – si aggira sui 25 milioni più bonus.