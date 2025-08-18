Bologna, c’è l’accordo con l’Inter per Asllani: si cerca l’intesa con il centrocampista
Il Bologna ha l’accordo con l’Inter per Kristjan Asllani: si cerca quello con il giocatore
La trattativa per Kristjan Asllani al Bologna di Vincenzo Italiano procede bene.
Con l’Inter c’è già un accordo sulla cifra del cartellino, accordo trovato sulla base di circa 9 milioni di euro più una percentuale molto alta sulla rivendita, circa il 40%.
Il centrocampista albanese ex Empoli, però, non ha ancora trovato l’intesa economica con i rossoblù.
Le parti continuano quindi a trattare.