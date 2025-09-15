Le parole di Niko Kovac, allenatore del Borussia Dortmund, alla vigilia dell’esordio in Champions League contro la Juventus

Dopo un buon inizio di stagione, con due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate di Bundesliga, il Borussia Dortmund vuole continuare a sognare. La sfida contro la Juventus, la seconda nel giro di poco più di un mese considerando anche l’amichevole del Signal Iduna Park, è un esame per le ambizioni dei gialloneri.

Niko Kovac, alla vigilia dell’esordio in Champions League della sua squadra, ha parlato della forza della squadra di Tudor in conferenza stampa: “Domani sera giochiamo fuori casa ed è un vantaggio per loro, ci saranno 40 mila tifosi. Dovremo resistere alla pressione anche dei tifosi. Abbiamo visto a Dortmund le qualità di questa grande squadra, abbiamo visto che hanno una rosa con un potenziale enorme. Dobbiamo impegnarci al massimo domani, ma vogliamo dimostrare domani di avere le qualità per imporci a Torino“.

L’allenatore croato ha commentato la carriera di Tudor: “Sono felice di affrontare Igor domani e non sono sorpreso della sua carriera da allenatore. Ha ricevuto un traguardo eccezionale entrando in Champions e ha fatto molto bene anche in Francia. La Juventus ha tanti buoni giocatori. Domani vedremo come andrà a finire“.

L’ex Bayern ha proseguito parlando della crescita della sua squadra: “Abbiamo fatto grandi passi in avanti, vogliamo essere competitivi. Non abbiamo ancora deciso come giocheremo, ma siamo pronti al massimo. Vediamo se tutti i giocatori sono in grado di recuperare. Negli ultimi giorni ho spiegato che abbiamo una rosa varia e con questo “doppio 6” abbiamo 5 giocatori che possono ricoprire ruoli diversi. C’è concorrenza, ci sono diversi profili di giocatore e devono trovare un equilibrio“.

Kovac: “Abbiamo visto tante partite della Juventus”

Niko Kovac ha parlato della preparazione alla partita da parte della sua squadra: “I video sono parte importante della nostra analisi e noi abbiamo visto tante partite della Juventus. Loro hanno giocato tutte partite importanti“.

La conferenza stampa dell’allenatore del Borussia Dortmund ha sfruttato anche l’amichevole di inizio agosto per l’analisi: “L’amichevole è stata anche parte dell’analisi per la partita di domani. Abbiamo anche guardato le ultime partite di campionato della Juve, che sono ovviamente un po’ più importanti“.

Sabitzer: “Livello altississimo. E su Bellingham…”

Insieme a Kovac, in conferenza stampa è intervenuto anche Marcel Sabitzer, che ha parlato delle aspettative alla vigilia dell’esordio in Champions League: “Si tratta di una strada molto lunga e vogliamo vincere tutti. Noi abbiamo scritto la storia come squadra e abbiamo giocato sempre con grande intensità. L’anno scorso abbiamo giocato bene anche in Bundesliga, mentre in Champions non è andata bene contro il Barcellona. In Champions League il livello è altissimo, per ogni squadra e ogni singolo giocatore. Sono felice di partecipare“.

Il centrocampista austriaco ha parlato anche del rapporto con Jobe Bellingham: “È un bravo ragazzo. Mi trovo molto bene con lui. Comunichiamo bene. Ha del potenziale e siamo felici che sia nella nostra squadra. La strada verso la finale è lunga. La Champions League è sempre speciale e sono felice di continuare a farne parte“.