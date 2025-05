L’esito degli esami del difensore del Barcellona dopo l’infortunio avuto contro l’Inter

Brutte notizie per il Barcellona in vista del ritorno della semifinale di Champions League contro l’Inter.

I blaugrana non avranno a disposizione Jules Koundé, uscito per infortunio durante la gara d’andata.

Gli esami effettuati dal francese hanno evidenziato la lesione del bicipite femorale. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“Gli esami effettuati questa mattina sul giocatore della prima squadra Jules Koundé hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale distale della gamba sinistra. La sua evoluzione determinerà quando tornerà in prima squadra“.

Barcellona, la dinamica dell’infortunio di Koundé

Il terzino destro del Barcellona è stato costretto a lasciare il campo al 42′ della partita d’andata tra Barcellona e Inter, accusando un problema muscolare dopo cui è rimasto a terra, prima di lasciare il posto a Eric Garcia. Gli esami hanno evidenziato la lesione al bicipite femorale, che lo costringerà a saltare la gara di ritorno.Perdita non da poco per Hansi Flick, che a Koundé non rinuncia praticamente mai.

Il nazionale francese ha saltato una sola partita in questa stagione, quella del 22 aprile contro il Maiorca, giocando tutte le altre. Prima della partita contro l’Inter era stato l’eroe dei blaugrana nella finale di Copa del Rey vinta contro il Real Madrid, segnando il gol del 3-2 decisivo ai supplementari. Questa volta, sei giorni non saranno sufficienti per recuperare e per permettere al suo allenatore di mandarlo in campo a San Siro. La sua defezione si aggiunge a quella molto probabile di Robert Lewandowski, già fuori all’andata.