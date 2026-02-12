Kalidou Koulibaly continua la propria carriera in Saudi Pro League: il senegalese ha rinnovato con l’Al-Hilal

Kalidou Koulibaly prosegue la sua avventura saudita: il senegalese, trasferitosi ormai due anni e mezzo fa all’Al-Hilal dopo i tanti anni al Napoli e una breve parentesi al Chelsea, ha ora rinnovato fino al 2027 il proprio contratto con il club allenato da Simone Inzaghi.

Il classe ’91, che fin qui ha messo insieme 111 presenze con la maglia dei biancoblù, continuerà dunque a giocare in Saudi Pro League ancora per un anno.

Quest’anno il 34enne è stato per lunghi tratti un punto fermo della difesa di Inzaghi, salvo poi dover lasciare per qualche settimana il club a causa degli impegni in Coppa d’Africa – poi vinta – con il suo Senegal.

Da un paio di settimane Koulibaly è rientrato a pieno regime, e non a caso nelle due partite in cui è tornato a disposizione l’Al-Hilal non ha subito neanche un gol. Adesso il rinnovo permetterà al club e al giocatore di andare avanti insieme puntando a grandi traguardi. Il primo è sicuramente la vittoria del campionato, reale obiettivo di questa stagione.