Cagliari, si blocca la trattativa per Kouamé: le ultime
Si blocca la trattativa per portare Kouamé al Cagliari dalla Fiorentina: le ultime sul futuro dell’attaccante ivoriano
Si blocca la trattativa che avrebbeportato Christian Kouamé al Cagliari in prestito secco, che in questa prima parte di stagione ha collezionato 4 presenze tra campionato e Conference League con la maglia della Fiorentina.
Il classe ’97 ha collezionato 155 presenze con la maglia della Fiorentina, segnando 11 gol e servito 17 assist.