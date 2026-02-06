Fiorentina-Aris Salonicco: accordo nella notte per Kouamé. Nelle prossime ore visite mediche e firma
Christian Kouamé si prepara a lasciare la Fiorentina. Il club viola nella notte ha infatti raggiunto un accordo con l’Aris Salonicco per il trasferimento dell’attaccante ivoriano, che nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche di rito, prima di firmare il contratto che lo legherà al club greco.
Il classe ’97, che aveva trovato un accordo anche con l’Hellas Verona nell’ultimo giorno di mercato, prima che la trattativa sfumasse proprio negli ultimi secondi della sessione invernale, si prepara dunque a lasciare l’Italia per la seconda volta in carriera. La prima risale alla stagione 2021/22, quando vestì la maglia dell’Anderlecht, in prestito dalla Fiorentina.