Christian Kouamé potrebbe lasciare la Fiorentina: offerta dell’Aris Salonicco per l’ivoriano

È stato un ultimo giorno di mercato molto caotico per Christian Kouamé, che nelle ultime ore della finestra invernale è stato letteralmente a un passo dal Verona.

I veneti e la Fiorentina avevano raggiunto un accordo per il trasferimento dell’ivoriano, con la squadra gialloblù che aveva addirittura già depositato il contratto. Quest’ultimo, però, è stato ritenuto non valido e per questo motivo l’affare è saltato.

Questo ha fatto sì che Kouamé rimanesse a Firenze, ma per lui c’è ancora una possibilità di lasciare la Toscana: nelle ultime ore, infatti, l‘Aris Salonicco ha fatto un’offerta a titolo definitivo per l’attaccante.

Si attende la decisione del club viola, che potrebbe arrivare presto.