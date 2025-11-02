La rivincita di Kostic: da emarginato alla possibile rinascita con Spalletti

Kostic è tra le sorprese della Juventus targata Spalletti: gol e premio MVP contro la Cremonese.

Un regalo per lui e per la Juventus: nel giorno del 128° anniversario dei bianconeri e del suo 33°compleanno, Filip Kostic ha deciso di celebrare nel migliore dei modi una giornata speciale.

Gol dopo 84 secondi – il secondo più veloce della Juventus in trasferta dopo quello di Legrottaglie contro l’Atalanta nel 2008 (dato Opta) – ma soprattutto una prestazione che sa di rivincita per il serbo, dopo alcuni mesi passati tra le retrovie delle gerarchie delle ultime due gestioni tecniche.

Con l’avvento di Thiago Motta sulla panchina bianconera nella passata stagione, Kostic è stato ceduto in prestito al Fenerbahce. Il classe 1992 rientrava tra i calciatori esclusi dal progetto tecnico dell’allenatore italo-brasiliano.

Il calciatore è rientrato in bianconero lo scorso giugno, in occasione del Mondiale per Club, con Igor Tudor alla guida dei bianconeri. Anche con l’allenatore croato, però, l’ex Eintracht Francoforte non ha avuto modo di esprimere le sue potenzialità.

Kostic, i numeri in stagione con la Juventus: cambia tutto in pochi giorni

In questa stagione, con Tudor in panchina, Kostic ha collezionato solo 65 minuti in campo. Un dato già ampiamente superato nelle ultime due gare: il numero 18 della Juventus, infatti, è stato impiegato da titolare sia da Brambilla contro l’Udinese che da Spalletti contro la Cremonese, collezionando 168 minuti. Oltre al minutaggio, però, è stato l’atteggiamento dimostrato dal calciatore a fare la differenza in queste due partite.

Assoluto padrone della fascia sinistra, in entrambe le gare. Una garanzia a livello difensivo ma soprattutto tanto cuore e coraggio in zona offensiva. Contro l’Udinese, al momento della sua uscita dal campo, ha ricevuto i primi applausi convincenti della sua stagione da parte del pubblico dell’Allianz Stadium.

Applausi che Kostic ha prima apprezzato e successivamente ripagato in campo contro la Cremonese con una prestazione impeccabile. In una Juventus in cerca di certezze, Kostic può essere una di queste. Per un giocatore quasi finito nel dimenticatoio ma che, solo pochi anni fa, veniva nominato come miglior calciatore e assistman in un’importante competizione come l’Europa League.

A cura di Francesco Giudice