La scelta di Koeman sul centrocampista della Juventus Teun Koopmeiners per la partita contro la Polonia di giovedì sera.

Prima la convocazione, poi l’esclusione. Questo è quanto accaduto al centrocampista della Juventus Teun Koopmeiners che è stato regolarmente convocato dal CT dell’Olanda Ronald Koeman per gli impegni in Nazionale e poi escluso.

Contro la Polonia l’olandese non sarà nemmeno in panchina. Un momento negativo in bianconero che, di conseguenza, continua a non sorridere a Koopmeiners anche con la maglia del suo paese.

Insieme a lui è rimasto fuori dalla lista dei convocati per il match contro Lewandowski e compagni anche Sem Steijn del Feyenoord. La situazione del classe 2001, però, è diversa dal momento che ancora non ha esordito con la Nazionale Olandese.

Dopo due panchine consecutive con la Juventus per Koopmeiners adesso, quindi, ci sarà una tribuna da affrontare sperando che sia l’ultimo passo da scontare prima di tornare ai livelli altissimi toccati con la maglia dell’Atalanta.