Juventus, Koopmeiners: “Quest’anno ho giocato delle partite in un ruolo non mio”

Le parole del centrocampista olandese dopo la sfida persa contro il Real Madrid

La Juventus di Teun Koopmeiners rimedia una sconfitta contro il Real Madrid nella terza giornata della League Phase della Champions League. Ma l’olandese, al termine della gara ha voluto commentare il suo impiego all’interno del campo: “Questa volta ho giocato nella mia posizione e credo di aver fatto abbastanza bene. Devo trovare continuità” ha detto ai microfoni di Prime Video.

Nel dettaglio: l’ex Atalanta ha commentato il suo ruolo in mezzo al campo. Sottolineando come ci siano stati un po’ di problemi: “Ho avuto delle difficoltà e me ne prendo la responsabilità. Ne ho parlato anche con la dirigenza e il mister”.

E aggiunge: “Ho giocato delle partite troppo avanti, non nel mio ruolo, e ho sottolineato che sono un centrocampista, non un attaccante. Contro il Real credo di aver giocato una buona partita”.

Nella stagione 2025/2026, Koopmeiners ha giocato 9 partite tra Serie A e Champions League senza, però, trovare il gol.