Olanda, Koopmeiners escluso dalla lista dei convocati di Koeman
Non ci sarà il giocatore della Juventus Teun Koopmeiners per le gare di qualificazione al Mondiale dell’Olanda: escluso dai convocati
Ronald Koeman ha escluso Teun Koopmeiners dalla lista dei convocati dell’Olanda per le gare di qualificazione al prossimo Mondiale.
Il giocatore bianconero non compare infatti tra i calciatori scelti dal ct olandese in vista delle gare contro Polonia e Lituania.
Una decisione, quella da parte dell’allenatore, che era già capitata nella precedente pausa per le nazionali, con il giocatore che si era unito al gruppo solo in un secondo momento a seguito dell’infortunio di un compagno.
L’ex Atalanta resterà dunque alla Continassa (salvo novità dell’ultimo minuto), con Luciano Spalletti che potrà lavorare con attenzione assieme al suo giocatore.