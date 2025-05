Le dichiarazioni del centrocampista francese della Roma Manu Koné in esclusiva ai microfoni di Sky Sport.

La Roma si prepara ad affrontare il finale di stagione con un unico obiettivo, centrare la qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

Un avvio di stagione complicato, con una svolta che è arrivata grazie a Claudio Ranieri. L’allenatore giallorosso ha capovolto prospettive e risultati, rimettendo ogni cosa al suo posto.

Tra i motivi della crescita della Roma c’è, tra gli altri, Manu Koné.

Di seguito, le parole del centrocampista francese in esclusiva a Sky Sport.

Roma, le parole di Manu Koné

Il centrocampista della Roma ha aperto dicendo: “Il match di questa settimana Roma-Fiorentina, è per noi un match decisivo, una partita importante. Sappiamo di giocare contro una squadra forte in campionato che sta facendo belle cose. Noi siamo in un buon momento, non perdiamo da tanto tempo, giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi che ci incoraggeranno. Giocheremo come sempre per vincere, siamo in fiducia. Vogliamo una vittoria per guardare verso l’alto della classifica. Quella vittoria, contro l’Inter, ci ha mostrato che alla fine siamo molto forti. Abbiamo avuto un buon stato d’animo”.

Manu Koné ha proseguito dichiarando: “Anche chi era in panchina quando è entrato ha dato il meglio di sé. Abbiamo veramente sentito un gruppo solidale in campo, non era facile giocare contro l’Inter. Non è fortuna. Abbiamo vinto, e penso che quella vittoria ci dimostra che anche in trasferta possiamo fare bene e vincere. Mancano Atalanta e Torino in trasferta e, per me, se abbiamo battuto l’Inter possiamo farlo anche contro di loro”.