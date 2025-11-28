L’esito degli esami di Manu Koné e Neil El Aynaoui: la Roma tira un sospiro di sollievo.

Un pestone e una torsione innaturale della caviglia destra, poi una scivolata che ha provocato un taglio sempre sulla stessa zona. È così che Koné è stato costretto a fermarsi nella sfida di coppa contro il Midtjylland, lasciando il campo al 27’.

Dal match è uscito acciaccato anche Neil El Aynaoui, autore tra l’altro delle prima rete giallorossa.

Un doppio colpo che ha immediatamente fatto scattare l’allarme in casa Roma, a pochi giorni dal delicatissimo confronto con il Napoli. Nel primo pomeriggio di venerdì 28 novembre sono arrivati alcuni aggiornamenti circa le loro condizioni fisiche.

Gli aggiornamenti

A distanza di qualche ora dalla vittoria in Europa League, sono chiarite le entità dei due calciatori della Roma.

Nella giornata odierna Neil El Aynaoui e Manu Koné sono stati sottoposti ad esami per i rispettivi infortuni al ginocchio sinistro e alla caviglia destra. Entrambi hanno evidenziato un trauma contusivo distorsivo escludendo lesioni legamentose.