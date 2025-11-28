Questo sito contribuisce all'audience di

Roma, l’esito degli esami di Koné ed El Aynaoui: escluse lesioni per entrambi

Redazione 28 Novembre 2025
kone-roma-imago-INTERNO
Manu Koné, Roma (Imago)

L’esito degli esami di Manu Koné e Neil El Aynaoui: la Roma tira un sospiro di sollievo.

La Roma tira un sospiro di sollievo per Manu Koné e Neil Aynaoui.

Un pestone e una torsione innaturale della caviglia destra, poi una scivolata che ha provocato un taglio sempre sulla stessa zona. È così che Koné è stato costretto a fermarsi nella sfida di coppa contro il Midtjylland, lasciando il campo al 27’.

Dal match è uscito acciaccato anche Neil El Aynaoui, autore tra l’altro delle prima rete giallorossa.

Un doppio colpo che ha immediatamente fatto scattare l’allarme in casa Roma, a pochi giorni dal delicatissimo confronto con il Napoli. Nel primo pomeriggio di venerdì 28 novembre sono arrivati alcuni aggiornamenti circa le loro condizioni fisiche.

Gian Piero Gasperini, allenatore Roma (IMAGO)
Gian Piero Gasperini, allenatore Roma (IMAGO)

Gli aggiornamenti

A distanza di qualche ora dalla vittoria in Europa League, sono chiarite le entità dei due calciatori della Roma.

Nella giornata odierna Neil El Aynaoui e Manu Koné sono stati sottoposti ad esami per i rispettivi infortuni al ginocchio sinistro e alla caviglia destra. Entrambi hanno evidenziato un trauma contusivo distorsivo escludendo lesioni legamentose.