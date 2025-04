Konaté: “Van Dijk è molto bravo, ma i tifosi pensano sempre a lui”

Il difensore del Liverpool Ibrahima Konaté ha parlato del suo momento con i Reds e con il compagno Virgil Van Dijk

Il Liverpool continua a volare in Premier League e sogna di tornare a vincere il campionato nella prima stagione di Arne Slot. I Reds non trionfano da cinque stagioni, infatti l’ultimo successo in Premier risale al 2020, prima dei quattro campionati vinti di fila dal Manchester City.

La squadra di Guardiola, però, sta vivendo un periodo molto complicato e al momento si trova fuori dalla zona Champions. Il Liverpool, invece, è in vetta con 70 punti, 9 in più rispetto all’Arsenal e con una partita in meno dei Gunners.

Gli uomini di Slot hanno fin qui dominato sia nel reparto offensivo (il migliore del campionato con 69 reti) e anche con la difesa, la seconda meno battuta del torneo. Uno dei protagonisti fin qui è stato il difensore Ibrahima Konaté, che ai microfoni di Sky Sports UK ha parlato della stagione in corso ma non solo.

L’ex Lipsia si è espresso anche sul compagno di reparto Virgil Van Dijk, spiegando che in alcune occasioni si è sentito in ombra rispetto a lui.

Konaté: “Ho imparato molto da Van Dijk, però…”

Il difensore ha esordito così: “Non riguarda solo Virgil, riguarda Joe Gomez, Joel Matip, tutti questi giocatori e penso di aver imparato molto da tutti loro, ma sì, conosciamo Virgil, quanto è speciale, quanto è bravo, cosa ha fatto negli ultimi anni. Sicuro ho appreso alcune cose da lui, mi ha dato un sacco di consigli quando sono arrivato al club. Gli ho detto che un giorno voglio essere più forte di lui ed è per questo che lavoro sodo“.

Konaté ha concluso: “È bello giocare con Virgil perché è un giocatore molto bravo ma a volte le persone che guardano la partita pensano che stia giocando soltanto lui e non è vero. Gioco anche io, magari ho fatto una grande partita ma le persone pensano sempre a Virgil. Non sono geloso, ma guardate la partita, meglio dire la verità, per favore“.