Rinnovo fino al 2029 per Vincent Kompany: il Bayern Monaco si affida all’allenatore belga.

Il Bayern Monaco ha annunciato il rinnovo del contratto di Vincent Kompany fino al 30 giugno 2029, blindando così il suo allenatore per le prossime cinque stagioni.

Arrivato nell’estate 2024 con un accordo iniziale fino al 2027, l’ex difensore del Manchester City ha conquistato in fretta il mondo bavarese. Sette vittorie consecutive in avvio di questa Bundesliga, un gioco propositivo e riconoscibile, una squadra che ha ritrovato intensità e fiducia.

Kompany ha portato idee fresche e un carattere deciso. La sua capacità di comunicare, di comprendere la cultura del club e di instaurare un dialogo diretto con lo spogliatoio hanno facilitato un’integrazione immediata.

Il rinnovo premia non solo il rendimento sul campo, ma anche la visione strategica dell’allenatore belga: costruire un progetto duraturo, fondato sulla valorizzazione dei talenti e su una mentalità collettiva.