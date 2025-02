Anche la Roma su Kolo Muani? Le parole di Ranieri e il retroscena di mercato

Dalle parole di Claudio Ranieri in conferenza stampa su Kolo Muani al mercato della Roma a gennaio: il retroscena.

Che fosse un gran colpo di mercato lo si sapeva, ma in pochi credo si aspettassero un impatto del genere di Kolo Muani in Serie A.

5 gol in 3 partite e nessuno come lui in Serie A nell’era dei tre punti (clicca qui per leggere il dato che lo accomuna con Piatek).

Un giocatore sul quale è caduto l’interesse di tante italiane e tra queste anche la Roma. “Kolo Muani lo volevo anche io e anche il presidente, ma non possiamo, è facile parlare. È più facile criticare che fare”, ha rivelato Claudio Ranieri durante la conferenza stampa pre Venezia.

Quindi il francese veramente poteva vestire giallorosso invece che bianconero in questo momento? È stato un gennaio che lo ha visto protagonista e non mancano i retroscena.

Com’è stato il mercato di gennaio di Kolo Muani

Il finale lo conosciamo tutti: Kolo Muani approda alla Juventus in prestito secco fino al 30 giugno 2025. I bianconeri sono riusciti a convincerlo grazie a una telefonata dell’allenatore Thiago Motta, che gli ha illustrato il progetto e garantito un ruolo centrale nella squadra. La società ha inoltre deciso di coprire interamente lo stipendio del giocatore, senza contributi dal PSG, dimostrando la forte volontà di puntare su di lui.

Per Kolo Muani però si era mosso anche il Milan per un prestito ma solo a condizione di dividere l’ingaggio con il club francese. E la Roma? Il gradimento di allenatore e società c’è stato ma, come nel caso dei rossoneri, i costi alti di un’operazione in prestito per sei mesi non hanno fatto accelerare la trattativa.