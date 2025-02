C’è già una Juventus con e senza Kolo Muani: e quel dato come Piatek

L’impatto travolgente di Kolo Muani alla Juventus: i numeri nel suo inizio di avventura con la maglia dei bianconeri.

C’è già una Juventus con e senza Kolo Muani. Sembra incredibile pensarlo dopo sole tre partite di campionato del francese ma è così.

Lo dicono i numeri. 5 gol nelle prime tre gare, di cui due doppiette decisive per le vittorie dei bianconeri contro Empoli e Como.

Tre titolarità consecutive per l’ex Psg al posto di Vlahovic che contro il Como è rimasto per scelta dello stesso Motta in panchina dal primo all’ultimo minuto di gioco.

Nessuno nel mondo Juve si sarebbe aspettato un impatto così travolgente da parte di Kolo Muani ma le statistiche non mentono.

Quel dato che lo accomuna a Piatek

Kolo Muani come Piatek in Serie A? Sì, addirittura meglio. Il francese è diventato il primo giocatore della Juventus a segnare nelle sue prime tre presenze in Serie A dall’inizio dell’era dei tre punti (1994/95).

L’ultimo giocatore ad aver segnato 4 gol nelle prime 3 partite di Serie A è stato Piatek con la maglia del Genoa, ma l’ex PSG lo ha superato con una rete in più in altrettante gare.