Arrivato a fine gennaio dal PSG, l’attaccante francese Kolo Muani ha parlato in vista di Juventus-Inter

Dopo aver battuto il PSV Eindhoven nell’andata dei playoff di UEFA Champions League, la Juventus sarà attesa dal big match contro l’Inter.

Domenica 16 febbraio, alle ore 20:45, i bianconeri ospiteranno i nerazzurri di Simone Inzaghi. A guidare l’attacco, Thiago Motta potrebbe puntare ancora una volta su Kolo Muani.

Il francese, arrivato in estate dal PSG, ha avuto un impatto devastante: cinque gol in tre partite in Serie A (Il dato completo).

La Juventus, intanto, ha già espresso la volontà di confermare in rosa Randal Kolo Muani, come ammesso dal football director Cristiano Giuntoli nel prepartita della sfida contro il PSV Eindhoven (Clicca qui per le sue parole). Il classe 1998 è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport e ha parlato in vista di Juventus-Inter.

Juventus, le parole di Kolo Muani

Randal Kolo Muani ha così parlato della sua esperienza alla Juventus: “Sta andando tutto più che bene, sono contentissimo di essere qui. Sono stato accolto molto bene, come in una grande famiglia. Ho parlato con l’allenatore, coi capitani, mi trovo bene con tutti i miei nuovi compagni. Francamente, mi sento proprio bene. Si lavora molto, ma si lavora bene. E’ un grande cambiamento rispetto alla Ligue 1. Qui si lavora molto di più, si fatica di più, il calcio è molto più tattico. Ho fatto un ottimo debutto, i miei compagni di hanno molto aiutato, mi hanno dato i palloni giusti e io ho saputo sfruttarli a dovere. Ripeto, sono molto contento di essere qui a Torino e spero che questo buon momento continui anche in futuro“.

Dopo le parole di Cristiano Giuntoli, Kolo Muani ha parlato anche del futuro in bianconero: “Mi fanno molto piacere, vuol dire che ho fatto una buona impressione. Sono molto contento di aver riportato il sorriso e questo non solo mi rende felice ma mi spinge a lavorare ancora di più. Per il momento il futuro non mi preoccupa. Mi godo soltanto il momento e spero di fare ancora di più…“

“Rapporto stretto tra Thiago Motta e il gruppo”

Randal Kolo Muani ha poi parlato di Thiago Motta e del rapporto che l’allenatore italo-brasiliano ha con lo spogliatoio. “E’ un allenatore che parla moltissimo coi suoi giocatori, che da tantissimi consigli, che ci ha spiegato il significato di questo club e che vuole che in campo diamo tutto per ricambiare l’amore dei nostri tifosi. Penso che il rapporto fra lui e noi squadra sia molto stretto e questo ci fa migliorare. Fa bene avere un allenatore così”.

Poi un commento sul derby d’Italia contro l’Inter: “E’ una grande sfida, grandissima. E’ un derby. Bisogna prepararsi al meglio ed è quello che stiamo facendo in questi giorni. Penso che domenica sarà una grande partita, la migliore occasione per mostrare quello di cui siamo capaci non solo ai nostri tifosi ma a tutti quelli che guarderanno la partita. Starà a noi di mostrare il nostro livello più alto, sudare la maglia per portare a casa i tre punti“. Infine, un parere sui playoff di UEFA Champions League contro il PSV: “Non ci sono favoriti. E’ una qualificazione che si gioca su 180’. Abbiamo vinto l’andata, ora ci aspetta un’altra partita lì che non sarà affatto facile. Come non è stato facile vincere la gara d’andata. E’ un’altra sfida importante ma pensiamo una partita alla volta. Prima c’è l’Inter, poi metteremo la testa al Psv. Vogliamo la qualificazione ma non direi che siamo favoriti”

