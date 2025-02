Le parole del direttore sportivo Cristiano Giuntoli nel pre partita di Juventus-PSV.

La Juventus inizia la sua seconda fase di questa nuova Champions League con l’andata dei playoff all’Allianz Stadium contro il PSV.

Thiago Motta vuole già indirizzare verso il lato giusto la doppia sfida con gli olandesi e per farlo si affiderà a Kolo Muani, schierato titolare al posto di Vlahovic.

Nel pre partita, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando il mercato di gennaio appena concluso.

“Avevamo la necessità di colmare alcune defezioni per via di pesanti infortuni e siamo intervenuti in difesa con tre difensore, stesso discorso per Milik e Kolo Muani. Ora dobbiamo dare continuità di risultati”, ha dichiarato Giuntoli.

Le parole di Giuntoli sul futuro di Kolo Muani

Sul futuro di Kolo Muani, Giuntoli ha poi spiegato: “I rapporti con il PSG sono ottimi, abbiamo con grande volontà nel periodo prima del mercato lavorato per lui bruciando le concorrenti. C’è la volontà di proseguire e l’accordo che abbiamo fatto con loro fa sì che poi ci metteremo in estate a parlare per lui”.

“In certe partite ha fatto molto con grande lavoro sporco, gli mancano solo i numeri”, ha concluso infine su Koopmeiners, oggi in panchina.

--> --> -->-->