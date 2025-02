Kolo Muani: che impatto con la Juventus ma anche…al Fantacalcio

Kolo Muani sta trascinando la Juventus a suon di gol: sorridono anche tutti i fantallenatori che hanno deciso di puntare sul francese al Fantacalcio

La Juventus ha recentemente portato in rosa Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain, con la formula del prestito secco fino a giugno 2025.

L’impatto di Kolo Muani in Serie A è stato immediato e straordinario. Nelle sue prime tre partite con la maglia della Juventus, l’attaccante francese ha realizzato cinque gol, diventando il primo giocatore a segnare 5 reti nelle sue prime 3 presenze nel nostro campionato nell’era dei tre punti.

La Juventus spera che il contributo dell’attaccante, schierato finora da Thiago Motta sempre come terminale offensivo e non accora come esterno, possa essere determinante per raggiungere i propri obiettivi stagionali.

L’ex Psg sta facendo sorridere anche migliaia di fantallenatori. Con cinque gol in tre presenze, il francese ha già regalato bonus pesanti, dimostrandosi un attaccante prolifico e in grande fiducia. E se manterrà questa media realizzativa, Kolo Muani potrebbe diventare presto uno dei beniamini del Fantacalcio in questa seconda parte di stagione.

