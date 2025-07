Juventus, continuano i contatti per Kolo Muani

La Juventus vuole riportare il francese in bianconero

La Juventus è al lavoro per riportare a Torino Randal Kolo Muani, rientrato al PSG dopo la fine del prestito degli ultimi mesi, terminato dopo la fine del Mondiale per Club.

In questo senso, continuano i contatti dei bianconeri col Paris Saint-Germain e con gli agenti del giocatore.

La Juventus vuole trovare il modo di riuscire a trovare un accordo per il giocatore. I parigini per ora non hanno aperto al prestito con diritto di riscatto.

Tornerebbe così un giocatore da 10 gol in 22 partite nella seconda parte dell’ultima stagione.