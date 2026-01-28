La Juventus ci crede per Kolo Muani: idea prestito secco

La Juventus ci crede per Randal Kolo Muani: i contatti stanno proseguendo, le parti si raggiorneranno dopo la Champions League

La Juventus ci crede per Kolo Muani. I bianconeri stanno lavorando al ritorno dell’attaccante a Torino, e stanno proseguendo i contatti per provare a chiudere, come raccontato nelle scorse ore.

L’attaccante francese ha un forte feeling con lo spogliatoio della Juve. Il club bianconero, se dovesse concretizzarsi l’operazione, vorrebbe replicare la formula della scorsa stagione, con un prestito secco fino a giugno.

Dal lato del PSG non ci sono particolari segnali di intransigenza, dunque questo ostacolo potrebbe essere superato con diplomazia tra le parti.

Sarà perciò da sbloccare il discorso con il Tottenham: le ore successive alla gara di Champions League – nella quale Kolo Muani dovrebbe partire titolare – saranno perciò decisive per capire se il club inglese lascerà partire il francese interrompendo il suo prestito.