Juventus-Kolo Muani, si tratta a oltranza con il PSG

Gianluca Di Marzio 18 Agosto 2025
Randal Kolo Muani (IMAGO)

Le ultime sul futuro dell’attaccante francese

Servirà ancora qualche altro giorno per il ritorno di Kolo Muani alla Juventus.

I bianconeri, infatti, stanno cercando di raggiungere l’intesa con il PSG. A prescindere dal fatto che Vlahovic rimanga o meno a Torino.

Si tratta a oltranza con i francesi. Con la Juventus che ha già raggiunto l’accordo con l’attaccante.

Kolo Muani, nella stagione 2024/25, ha giocato un totale di 36 partite mettendo a segno 12 gol e 4 assist con le maglie di PSG e Juventus.