Juventus-Kolo Muani, si tratta a oltranza con il PSG

Le ultime sul futuro dell’attaccante francese

Servirà ancora qualche altro giorno per il ritorno di Kolo Muani alla Juventus.

I bianconeri, infatti, stanno cercando di raggiungere l’intesa con il PSG. A prescindere dal fatto che Vlahovic rimanga o meno a Torino.

Si tratta a oltranza con i francesi. Con la Juventus che ha già raggiunto l’accordo con l’attaccante.

Kolo Muani, nella stagione 2024/25, ha giocato un totale di 36 partite mettendo a segno 12 gol e 4 assist con le maglie di PSG e Juventus.