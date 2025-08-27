Juventus-Kolo Muani, manca il passo decisivo dei bianconeri
La Juventus e Kolo Muani si avvicinano: il club bianconero è chiamato a fare il passo decisivo per chiudere la trattativa
La Juventus si avvicina a Randal Kolo Muani.
A pochi giorni dalla fine del mercato, i bianconeri sono chiamati a fare il passo decisivo per chiudere la trattativa, cominciata diverse settimane fa.
Juve e PSG sono dunque più vicini, con l’operazione che si aggira intorno ai 60 milioni totali, con la formula quasi certa del prestito con obbligo di riscatto.
Kolo Muani ha già espresso la volontà di tornare in bianconero, dopo aver giocato 22 partite da tra tutte le competizioni nella scorsa stagione.