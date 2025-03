Koleosho e i suoi “fratelli”: chi il prossimo U21 in Nazionale?

Non solo Koleosho: ecco i possibili calciatori dell’Italia U21 che potrebbero essere convocati in futuro dal CT Luciano Spalletti

L’Italia si appresta a tornare in campo: lo farà domani, giovedì 20 marzo, contro la Germania per i quarti di finale di Nations League.

Come raccontato in queste ore, nel caso in cui non dovesse recuperare Mattia Zaccagni, il CT Luciano Spalletti ha pre allertato Koleosho del Burnley.

Per il classe 2004, nel caso in cui dovesse essere convocato, sarebbe una prima volta. Ma allora chi sarà il prossimo U21 pronto ad andare in Nazionale? Ecco i possibili nomi.

A partire da chi sta offrendo delle prestazioni di livello nella nostra Serie A. Un nome è quello di Giovanni Fabbian, trequartista classe 2003 del Bologna. Nella stagione 2024/25 ha giocato un totale di 31 partite mettendo a segno tre reti.

Italia, non solo Koleosho: ecco gli U21 da tenere d’occhio

Restiamo in Italia, ancora in Serie A. Il nome da tenere d’occhio è quello di Sebastiano Esposito, ex attaccante dell’Inter che oggi veste la maglia dell’Empoli. Proprio con la divisa dei toscani, il classe 2002 sta vivendo la sua migliore stagione a livello realizzativo: il bilancio, infatti, è di 10 reti realizzate e 2 assist forniti in 28 uscite ufficiali. Stesso cognome, medesimo ruolo. Ma con tre anni di differenza. In Serie B sta brillando il fratello di Sebastiano, vale a dire Francesco Pio, attaccante dello Spezia in prestito dall’Inter. Il casse 2005 ha realizzato 14 gol in 28 partite: la media, dunque, è di una rete ogni due uscite.

Un altro reparto da menzionare è quello della difesa. Dove c’è Lorenzo Pirola: il difensore 23enne, dopo le avventure con le maglie di Inter, Monza e Salernitana, ha scelto di giocare in Grecia. Più precisamente con la maglia dell’Olympiacos