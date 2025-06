Un passato e un immediato futuro all’Inter: Kolarov torna in Italia come vice di Chivu

Due ex per l’Inter del futuro: Aleksandar Kolarov sarà il vice di Chivu. Si tratta del terzo incarico dopo il ritiro dal calcio giocato

Il ritiro nel 2022 non ha posto fine alla carriera nel mondo del calcio di Kolarov. Per rimanere a contatto con questo sport, l’ex terzino sinistro ha completato il corso per direttori sportivi e scout a Coverciano, ottenendo l’abilitazione nel 2023.

La sua prima esperienza nei panni di dirigente risale al 3 giugno 2024, quando è stato nominato direttore sportivo del Pisa. Carica che ha ricoperto solamente per un mese, in quanto il 10 luglio 2024 ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni per motivi familiari.

Dopo circa quattro mesi, Aleksandar Kolarov ha colto l’opportunità di rappresentare la propria nazione con la selezione U21, assumendo il ruolo di Commissario Tecnico.

Il sogno e le ambizioni del Kolarov allenatore sono chiare: guidare la sua squadra nell’Europeo U21 del 2027, che si terrà in Albania e proprio in Serbia.

Back to Inter: Kolarov ritorna da vice allenatore

Quello di Kolarov si tratta di un ritorno, considerato il trascorso in nerazzurro dal 2020 al 2022, dopo essere stato acquistato dalla Roma. Il primo anno Kolarov ha collezionato 7 presenze in Serie A, 11 in tutte le competizioni. Numeri che non migliorano nel secondo anno, dove ha preso parte a 3 gare di campionato e 1 di Champions League. I frequenti infortuni hanno però avuto un’incidenza, diminuendo sensibilmente il minutaggio di Kolarov.

Il suo ruolo nello spogliatoio è stato comunque importante per la sua esperienza e leadership. Con l’Inter ha vinto lo Scudetto nella stagione 2020/21 sotto la guida di Antonio Conte. Nel 2022, invece, dopo la fine del contratto con l’Inter, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. L’esperienza in nerazzurro ha rappresentato per Kolarov l’ultima tappa della sua carriera da calciatore, chiudendo un lungo percorso ad alti livelli.