Le parole del commissario tecnico dell’Olanda Ronald Koeman su Joshua Zirkzee

Dal suo trasferimento al Manchester United, Joshua Zirkzee non ha vissuto momenti facili. Prima con Ten Hag e ora con Amorim, l’ex Bologna sta faticando a trovare la continuità della scorsa stagione. Fin qui Zirkzee ha raccolto in tutto 42 presenze, segnando appena 6 gol.

Numeri ben lontani rispetto alla scorsa stagione, quando l’attaccante aveva trascinato il Bologna con reti e assist decisivi per trovare la qualificazione in Champions League. Insomma, la sua stagione fin qui è stata lontana dalle aspettative, e anche con la nazionale olandese sta facendo fatica.

In occasione degli Europei, l’attaccante aveva collezionato due presenze da subentrato. Zirkzee era infatti entrato a gara in corso contro Turchia e Inghilterra, giocando però solo 4 minuti. Da allora, ha giocato altre quattro gare con la maglia dell’Olanda, questa volta in Nations League. Partito titolare in tre occasioni, ha segnato una rete (la prima in assoluto con la Nazionale) e fornito un assist contro la Bonsia.

Durante una conferenza stampa, il commissario tecnico dell’Olanda Ronald Koeman ha annunciato che, proprio in occasione della prossima fase di Nations League, Zirkzee non sarà convocato.

Koeman: “Zirkzee non sta giocando bene, in futuro…”

L’allenatore olandese ha spiegato che in questo momento il rendimento dell’ex Bologna non è sufficiente per la convocazione. “Zirkzee non sta rendendo, bisogna guadagnarsi la Nazionale. Lui oggi non merita di essere convocato, in questo momento non sta facendo bene“.

Koeman ha concluso parlando del futuro dell’attaccante, che potrebbe tornare con la Nazionale in un’altra occasione. “Magari tornerà con noi in futuro” ha dichiarato l’ex Barcellona.