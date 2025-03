Olanda, Koeman: “Con la Spagna saremo costretti a parcheggiare l’autobus davanti alla porta”

Ronald Koeman, commissario tecnico dell’Olanda, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro la Spagna.

Alla vigilia del quarto di finale di UEFA Nations League contro la Spagna, il commissario tecnico dell’Olanda, Ronald Koeman, ha condiviso le sue impressioni sulla sfida.

L’allenatore olandese ha sottolineato l’importanza del match, definendolo un test cruciale per la crescita della squadra.

Con un posto in semifinale in palio, l’Olanda è chiamata a dimostrare solidità e carattere contro un avversario di alto livello.

In conferenza stampa, Koeman ha suggerito un modo per fermare la squadra di De La Fuente.

Koeman: “Spagna solida sul possesso del pallone”

L’allenatore olandese ha esordito: “La Spagna è una squadra molto forte nel possesso palla e può contare su grandi centrocampisti tra le linee. Con Lamine Yamal e Nico Williams sulle fasce, aggiungono anche velocità e intensità al gioco”.

Sul modo in cui affronteranno la Spagna: “In certi momenti saremo costretti a parcheggiare l’autobus davanti alla porta, anche se non è quello che desideriamo davvero. Tuttavia, sarà fondamentale mettere pressione alla Spagna quando avrà il possesso del pallone”.

Contro i campioni d’Europa in carica, la scelta di chiudersi in difesa potrebbe essere un modo per l’Olanda per portarsi a casa la qualificazione.