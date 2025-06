Le parole del c.t. della nazionale olandese Ronald Koeman sul centrale del Bologna

Sam Beukema continua a impressionare e non solo in Italia. Il difensore centrale è stato uno dei protagonisti delle ultime due stagioni da sogno del Bologna, prima con la qualificazione in Champions League e poi con la vittoria della Coppa Italia.

Il classe ’98 piace a Napoli e Inter sul mercato ma non solo. Anche in Olanda guardano alle sue prestazioni, nonostante non sia ancora arrivata una chiamata della sua nazionale.

A spiegare il motivo è stato il c.t. Ronald Koeman in conferenza stampa, spiegando che è ampia la concorrenza nel suo ruolo.

Il commissario tecnico oranje ha comunque speso belle parole per il giocatore.

Le parole di Koeman

Di seguito le parole di Koeman su Sam Beukema: “Sta crescendo molto bene, ha anche vinto la Coppa Italia. Naturalmente lo abbiamo seguito da vicino”.

Parole che sanno di una chiamata vicina, nonostante la concorrenza sia tanta: “C’è molta concorrenza nella sua posizione. Se tieni bene il tuo posto e vinci dei premi, sei autorizzato a partecipare a quella competizione. Ma abbiamo molti buoni difensori centrali“.